Farmers Cc Cricket Team Players

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Farmers Cc

William Perchard, James

Jersey

Palmer, Rhys

Jersey

Laegsgaard, Nicolaj

Denmark

Hald, Oliver

Denmark

Tribe, Zak Mark

Jersey

Dudley, Joel

Jersey

Gouge, Patrick Bartholomew

Jersey

Gruchy, Jack De

USA

Tribe, Asa Mark

Jersey

Lawrenson, Joshua

Jersey

Smith, James

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Perchard, William George

Jersey

Richardson, George Franklin

Jersey

Hopwood, Chris

Jenkins, Harry

Bradbury, Adam

Kemp, Jack

Jersey

Shenton, Thomas

England

Sumerauer, Julius

Jersey

Lawrenson, Josh

Jersey

Britton, Toby

Jersey

Norman, Stan

Jersey

Sturgess, Tommy Graham

England

Faudemer, James

Jersey

Richardson, Joel

Perchaud, James

van Breda, Scott

South africa