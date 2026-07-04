Golden State Grizzlies Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Golden State Grizzlies

Asif, Umaid

Pakistan

Bramble, Anthony

Guyana

Malik, Yasir

Aslam, Sami

Pakistan

Shahzad, Zia Muhammad

Pakistan

Azam, Hammad

Pakistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Ganeshka, Saideep

Mishra, Shivam

India

Biling, Dilpreet

Chandel, Karan

Nataraj, Mohit

Goel, Neeraj

Vaghela, Vatsal

Bhat, Sohan

Jammu, Arshdeep Singh

Nataraj, Tejas

Kane, Varad

Manohar, John

Pradeep, Prabhavh

Azimi, Rashid

Kakani, Harish

Singh, Abheyender

Singh, Kulvinder

Singh, Anshul

Joshi, Ruchir

India

Pradeep, Pranavh

Singh, Preet

Sundaresan, Akash

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Jafri, Abbas