Ehsan Adil

Ehsan Adil

bowler

Full name:Ehsan Adil
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Mi New York

USA

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches36676768
Innings561196667
Overs80.137.31801.4499.5231.0
Balls-----
Maidens190375312
Runs263223560126611881
Wickets542459886
Avg52.655.7522.8627.1521.87
SR96.256.2544.1230.616.11
Eco3.285.943.15.328.14
BB21964
4w001732
5w00920
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches36676768
Innings44833526
Not outs0116810
Runs21271138263118
Balls Faced41421895386109
Avg5.25916.989.747.37
SR51.2164.2860.0568.13108.25
Fours321361911
Fifties00300
Sixies002082
Highest1215852318
Hundreds00000

Ehsan Adil Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another Players

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Rafiq, Usman

Rafiq, Usman

Homraj, Akshay

Homraj, Akshay

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Khan, Jannisar

Khan, Jannisar

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Jamali, Naseer

Jamali, Naseer

Steel, Cameron

Steel, Cameron

Stevenson, Cameron

Stevenson, Cameron

Holland, Ian

Holland, Ian