Gorkha Xi Cc Cricket Team Players

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Gorkha Xi Cc

Sushil, Kumar

Rehman, Abdul

Naseem, Arslan

Neupane, Krishna

Hossain Akbory, Md Saddam

Islam, Md Nazrul

Cyprus

Rahman, Shayaddur

Portugal

Matta, Sripal

Narayan, Ranjit

Darji, Mayank

India

Asgher, Daniyal

Pakistan

Vishwakarma, Rahul

Nepal

Khan, Imran

India

Hussain, Md Fakhrul

Portugal

Ahmed, Faruk

Kunwar, Suman

Thapa, Madhukar

Portugal

Singh, Binit Kumar

Gyawali, Binod

Ghimire, Suman

Singh, Manjit

Ghumman, Amandeep Singh

Ahammad, Ullah

Saleem, Mohammed

Samad, Abdus

Bangladesh

Ahmad, Ali

Khuttan, Hardeep Singh

India

Bohora, Raju

Soni, Deepak

Mohan, Lalit

Humagain, Janak

Nahid, Arafath Rahman

Khuda, Azm Monjur E

Singh, Gurbhej

Portugal

Khan, Sufiyan

Singh, Dalwinder

Nipo, Siraj

Singh, Hardeep

Ali, Choudry

Sweden