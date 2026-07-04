Greece Cricket Team Players

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Greece

Mohammad, Aslam

Greece

Arslan, Shabbir

Katechis, Nikolaos

Vasilakis, Spyridon

Manousis, Anastasios

Greece

Ahmed, Arslan

Karvelas, Aristides

England

Galanis, Georgios Charalampos

Bogdos, Spiros Alexandros

Bardis, Ilias

Ahmed, Asrar

Greece

Stogiannos, Georgios

Greece

Souvlakis, Alexis

Greece

Mehmi, Amarpreet Singh

Khan, Sinan

Greece

Ashraf, Zubair

Muhammed, Ramzan

Ali, Muaaz

Greece

Gasteratos, Spiros

Gasteratos, Andreas

Molinaris, Christos Ioannis

Zotos, Thomas

Amin, Qasir

Bogdanos, Christodoulos

Greece

Nawaz, Muhammad Gull

Afridi, Sajid Khan

Greece

Shadab, Samader

Greece

Ali, Raza

Greece

Tahir, Muhammad

Greece