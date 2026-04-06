Anastasios Manousis

Navi Mumbai Premier League
Belapur Blasters vs Vashi Warriors
Navi Mumbai Premier League
BEL
VAS
Kalyan Tuskers vs Mira Bhayandar Lions
Navi Mumbai Premier League
KAL
202
MIR
205
Thane Tigers vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
THA
172
KOP
121
Belapur Blasters vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
BEL
162
KAL
165
Ambernath Avengers vs Vashi Warriors
Navi Mumbai Premier League
AMB
117
VAS
120
Sanpada Scorpions vs Thane Tigers
Navi Mumbai Premier League
SAN
137
THA
132
Koparkairne Titans vs Mira Bhayandar Lions
Navi Mumbai Premier League
KOP
196
MIR
195
Vashi Warriors vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
VAS
82
KAL
86
Thane Tigers vs Ambernath Avengers
Navi Mumbai Premier League
THA
188
AMB
187
Belapur Blasters vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
BEL
164
KOP
165
Mira Bhayandar Lions vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
MIR
232
SAN
168
Vashi Warriors vs Thane Tigers
Navi Mumbai Premier League
VAS
143
THA
144
Kalyan Tuskers vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
KAL
141
KOP
136
Ambernath Avengers vs Mira Bhayandar Lions
Navi Mumbai Premier League
AMB
172
MIR
183
Sanpada Scorpions vs Belapur Blasters
Navi Mumbai Premier League
SAN
242
BEL
138
Koparkairne Titans vs Vashi Warriors
Navi Mumbai Premier League
KOP
202
VAS
127
Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
SAN
194
KAL
184
Belapur Blasters vs Ambernath Avengers
Navi Mumbai Premier League
BEL
87
AMB
225
Mira Bhayandar Lions vs Thane Tigers
Navi Mumbai Premier League
MIR
156
THA
157
Koparkairne Titans vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
KOP
73
SAN
69
Vashi Warriors vs Mira Bhayandar Lions
Navi Mumbai Premier League
VAS
142
MIR
112
Thane Tigers vs Belapur Blasters
Navi Mumbai Premier League
THA
160
BEL
159
Ambernath Avengers vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
AMB
192
KAL
191
Thane Tigers vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
THA
172
SAN
197
Koparkairne Titans vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
KOP
152
KAL
154
Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
SAN
173
KAL
177