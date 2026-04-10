Aristides Karvelas

Aristides Karvelas

bowler

Full name:Aristides Karvelas
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Surrey

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches124258
Innings142258
Overs3.0648.2199.322.5
Balls----
Maidens0152170
Runs101973945195
Wickets0814010
Avg024.3523.6219.5
SR048.0229.9213.7
Eco3.333.044.738.54
BB0854
4w0521
5w0210
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches124258
Innings131135
Not outs0442
Runs1034515219
Balls Faced1963015539
Avg1012.7716.886.33
SR52.6354.7698.0648.71
Fours13661
Fifties0100
Sixies01450
Highest10573310
Hundreds0000

Aristides Karvelas Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Clark, Tom

Clark, Tom

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Majid, Yousef

Majid, Yousef