Jinnah Brescia Cricket Team Players

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Jinnah Brescia

Mehmood, Atif

Spain

Masud, Bilal

Estonia

Rehman, Saif Ur

Ahmad, Hassan

Italy

Nazir, Faheem

Switzerland

Ahmed, Hasnat

Italy

Zaman, Rizwan uz

Ahmad, Waseem

Ali, Suleman

Italy

Rizwan, Muhammad

Pakistan

Farid, Ghulam

Rukhsar, Ahmed

Ali, Hasan

Italy

Ishtiaq, Humza

Nawaz, Shahrukh

Tanveer, Rizwan

Baig, Umair

Singh, Jaspinder

India

Tanveer, Asad

Pakistan

Usman, Usama Muhammad

Siyar, Waqas

Ghulam, Mustafa

Pakistan

Mohammad, Rizwan

Masood, Shahbaz

Muhammad, Shahzad

Ali, Sadat

Warraich, Hamid

Kashif, Mushtaq

Adeel, Ahmed

Pakistan

Hafeez, Usman

Zia, Musab

Khan, Bilal Muhammad

Bilal, Ahmed Abrar

Australia