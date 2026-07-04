Kent Lanka Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Kent Lanka

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Kanageshwaram, Murugaiya

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru

Vimukthi, Santhanam Irosh

Rupasinghe, Gihan

Sri Lanka

Tikiriyadura, Danushka

Sankalpa, Welikalage Perera Thimira

Silva, Tikiriyadura Prasanna

Jayamanna, Jayamanna Mohottilage Mithun Buwaneka

Kumarasinghe, Kasthuru Arachchilage Udayarathne

Perera, Colombo Maha Patabandige Rangana

Fernando, Nicolo

Italy

Karunanayaka, Karunanayaka Pathirenahalage Kavinda

Shaminda, Ishan

Fernando, Warnakulasuriya Sajith Wimarshana

frenando, Warnakulasuriya Achintha Denuwan

Italy

Nimantha, Varnakulasuriya Francis

Ranasinghe, Thimira

Italy

Antony, Richu

Mahalekamge, Diwon Federico Fernando Warnakulasuriya

Mohottalage, Kevin

Rajasingham, Anushyan

Wickramanayaka, Manoj Sagara

Fernando, Shayan Nimahara

Silva, Ashain Jeewaka De

De Silva, Imalka

Sri Lanka

Nanayakkara, Mishen

Khan, Tahir

Kanhala, Stefano