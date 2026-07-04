Follow us
Mackintosh, Tom
Scotland
Jarvis, Jack
Australia
Naylor, Liam
Davidson, Olly
Jones, Mackenzie
Drummond, Gordon
Gould, Owen
Armstrong, Harry
Dunk, Jamie
Price, Alec
Koteeswaran, Nikhil
Briggs, Logan
Hobman, James
Keogh, Lukas Fischer
Hedge, Adi
Esakhiel, Bahadar
Khan, Qasim
Ahmad, Uzair
Grant, Rory Fraser Glennie
Mclntyre, Ruaridh
Davidson, Jasper
Saraswat, Manu
Ramsay, Ethan
Cutler, George
Sharma, Ram
Jones, Finlay
Knight, Thomas
Jones, Ollie
Pillinger, Olly
Chaplin, Max
Carter, Finlay
Woodhouse, Jake
Robinson, Theo
Khan, Ali
Faisal, Ibrahim
Shreyas Tekale
Shlok Thaker
Ihsan, Zainullah