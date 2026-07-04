Vizag Warriors Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Vizag Warriors

Bharat, Srikar

India

Sudharsian, Kodavandla

Hebbar, Ashwin

India

Kumar, Prasanth

India

Shinde, Karan

India

Reddy, Dhruva Kumar

India

Reddy, Naren

India

Raju, Kalidindi Siva Narasimha

India

Siddhardha, Chennu

India

Reddy, Yeddala Girish Kumar

India

Varma, Uddaraju Vhitesh Viswanadha

India

Raman, Karthik

India

Anjaneyulu, Midde

India

Tendulkar, Pitta Arjun

India

Tarun, Sanaboyina

India

Mallikarjuna, Gavvala

India

Ram, Jagarlapudi Saketh

India

Venu, Vinukonda

India

Kanakaraju, Siyyadri

Bhargav, Thalachitla Deepu

Sujhan, Bandaru

Kulasekhar, Duppala

Kiran, Ravi

India

Yuvan, Muvvala

India

Kulasekhar, D

Reddy, Kanakaraju

Sujhan, B

Manohar, Pathuri Prudhvi

Varma, Bhupathiraju Munish

India

Reddy, Revanth

India