Thomas Michael Beaton
batsman
|Full name:
|Thomas Michael Beaton
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|11
|22
|Innings
|4
|0
|0
|Overs
|34.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|120
|0
|0
|Wickets
|2
|0
|0
|Avg
|60
|0
|0
|SR
|102
|0
|0
|Eco
|3.52
|0
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|11
|22
|Innings
|22
|11
|19
|Not outs
|2
|1
|6
|Runs
|345
|268
|301
|Balls Faced
|724
|332
|221
|Avg
|17.25
|26.8
|23.15
|SR
|47.65
|80.72
|136.19
|Fours
|33
|16
|22
|Fifties
|1
|2
|0
|Sixies
|5
|8
|11
|Highest
|72
|71
|41
|Hundreds
|0
|0
|0