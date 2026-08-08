Thomas Michael Beaton

Thomas Michael Beaton

batsman

Full name:Thomas Michael Beaton
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches121122
Innings400
Overs34.000
Balls---
Maidens100
Runs12000
Wickets200
Avg6000
SR10200
Eco3.5200
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches121122
Innings221119
Not outs216
Runs345268301
Balls Faced724332221
Avg17.2526.823.15
SR47.6580.72136.19
Fours331622
Fifties120
Sixies5811
Highest727141
Hundreds000

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

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Francis Johnson, Vaughn

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Cox, Ben

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Parkes, Thorn Kiwa

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McClenaghan, Mitchell

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Rutherford, Hamish

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Holder, Jason

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Georgeson, Luke

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Gibson, Jacob Michael

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Phillips, Glenn

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