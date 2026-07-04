T20 Series Malta vs Gibraltar Cricket Tournament Players

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T20 Series Malta vs Gibraltar

Ghosh, Pintu

India

Patel, Shrijay

Malta

Dianish, Rockey

Malta

Soman, Ajin

Abbas, Waseem

Malta

Patankar, Darshit

Malta

Latheef, Adeel

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Singh, Jaspal

Malta

Pai, Balaji Avinash

Gibraltar

Nestor, Kenroy

Gibraltar

Bruce, Louis Michael

Gibraltar

Latin, Iain Douglas Michael

Gibraltar

Whelan, Matthew

Horrocks, Jack

England

Ali, Mehboob

Khan, Zeeshan

Malta

Das, Michael

Bangladesh

Pushparajan, Priyan

Mathew, Jais

India

Ajmal, Muhammad

Ameer, Imran

Malta

Qasim, Muhammad

Raikes, Philip

England

Mirpuri, Kabir

Gibraltar

Reyes, Andrwe

Gibraltar

Bodha, Samarth

Gibraltar

Ferrary, Kieron

Gibraltar

Pyle, Chris

Gibraltar

Singh, Jaswinder

Malta

Anwar, Adnan

Sharjeel, Salman

Pakistan

Zahra, Flynn

Malta

Wilson, Joe

Pile, Harry