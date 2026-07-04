U19 Test Series Australia vs India Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 Test Series Australia vs India

Malhotra, Vihaan

India

Suryavanshi, Vaibhav

India

Mhatre, Ayush

India

Ambrish, RS

India

Guha, Yudhajit Kaushik

India

Kundu, Abhigyan

India

Pangalia, Harvansh

India

Singh, Anmoljeet

India

Patel, Khilan

India

Patel, Henil

India

Kumar, Rahul

India

Chouhan, Kanishk

India

Pushpak, Naman

India

D, Deepesh

India

Hogan, Tom

Australia

Budge, Simon

Australia

Hogan, Steven

Australia

Schiller, Hayden

Australia

Lee Young, Alex

Australia

Turner, Alex

Australia

Malajczuk, Will

Australia

Deshmukh, Yash

Sharma, Aryan

Australia

James, John

Australia

Lachmund, Charles

Australia

Gordon, Ben

Australia

Byrom, Will

Barton, Kasey

Australia

Draper, Jayden

Australia

Hollick, Zed

Paddington, Tom

Osborne, Julian

Bugga, Arnav

India

Mohan, Udhav

India

Trivedi, Vedant

India

Chauhan, Aman

Kumar, Kishan

India

Alankrith Rapole

India