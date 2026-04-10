Vihaan Malhotra

Indian Premier League
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
202
RCB
201
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
222
RCB
240
Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
149
LSG
146
Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
175
DC
179
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
206
GT
205
Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
75
RCB
77
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
158
RCB
155
Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
209
RCB
203
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
167
MI
166
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
194
KKR
192
Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
HPCA Stadium, Mohali
PBKS
199
RCB
222
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
255
RCB
200
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
HPCA Stadium, Bangalore
RCB
254
GT
162
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium
RCB
161
GT
155