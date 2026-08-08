Upul Chandika Hathurusingha
all rounder
|Full name:
|Upul Chandika Hathurusingha
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|35
|192
|96
|5
|Innings
|32
|25
|293
|76
|3
|Overs
|327.0
|159.0
|3525.0
|436.5
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|99
|9
|1053
|36
|2
|Runs
|789
|709
|8754
|1732
|85
|Wickets
|17
|14
|401
|58
|3
|Avg
|46.41
|50.64
|21.83
|29.86
|28.33
|SR
|115.41
|68.14
|52.74
|45.18
|24
|Eco
|2.41
|4.45
|2.48
|3.96
|7.08
|BB
|5
|4
|15
|4
|1
|4w
|1
|1
|19
|3
|0
|5w
|0
|0
|12
|0
|0
|10w
|0
|0
|2
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|35
|192
|96
|5
|Innings
|44
|33
|303
|86
|4
|Not outs
|1
|1
|25
|7
|1
|Runs
|1274
|669
|10374
|2203
|137
|Balls Faced
|3573
|1318
|0
|0
|95
|Avg
|29.62
|20.9
|37.31
|27.88
|45.66
|SR
|35.65
|50.75
|0
|0
|144.21
|Fours
|154
|59
|0
|0
|11
|Fifties
|8
|4
|60
|16
|1
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|6
|Highest
|83
|66
|191
|93
|57
|Hundreds
|0
|0
|20
|0
|0