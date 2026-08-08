Upul Chandika Hathurusingha

Upul Chandika Hathurusingha

all rounder

Full name:Upul Chandika Hathurusingha
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Bangladesh

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches2635192965
Innings3225293763
Overs327.0159.03525.0436.512.0
Balls-----
Maidens9991053362
Runs7897098754173285
Wickets1714401583
Avg46.4150.6421.8329.8628.33
SR115.4168.1452.7445.1824
Eco2.414.452.483.967.08
BB541541
4w111930
5w001200
10w00200

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches2635192965
Innings4433303864
Not outs112571
Runs1274669103742203137
Balls Faced357313180095
Avg29.6220.937.3127.8845.66
SR35.6550.7500144.21
Fours154590011
Fifties8460161
Sixies00006
Highest83661919357
Hundreds002000

Another Players

Hasan, Nayeem

Hasan, Nayeem

Razzak, Abdur

Razzak, Abdur

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin

Haque Jr, Enamul

Haque Jr, Enamul

Islam, Sunzamul

Islam, Sunzamul

Das, Liton

Das, Liton

Hasan, Zakir

Hasan, Zakir

Domingo, Russell

Domingo, Russell

Chowdhury, Mirttunjoy

Chowdhury, Mirttunjoy

Naim, Mohammad

Naim, Mohammad