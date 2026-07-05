Usman Ghani

Usman Ghani

batsman

Full name:Usman Ghani
Nationality:Afghanistan

Teams

2023 Teams

Afghanistan

Hindukush Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1735204876
Innings201251
Overs6.2019.010.21.0
Balls-----
Maidens00400
Runs340675516
Wickets10010
Avg3400550
SR3800620
Eco5.3603.525.3216
BB10010
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1735204876
Innings1734374775
Not outs03028
Runs435786145613402141
Balls Faced578733197816231818
Avg25.5825.3539.3529.7731.95
SR75.25107.2373.682.56117.76
Fours3976203129220
Fifties249514
Sixies1021214662
Highest1187311713679
Hundreds10230

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Rahman, Abdul

Rahman, Abdul

Ali, Noor

Ali, Noor

Shah, Bahir

Shah, Bahir

Alam, Aftab

Alam, Aftab

Malik, Abdul

Malik, Abdul

Hamza, Amir

Hamza, Amir

Safi, Mohammad Saleem

Safi, Mohammad Saleem

Malik, Abdul

Malik, Abdul