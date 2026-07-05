Usman Ghani
batsman
|Full name:
|Usman Ghani
|Nationality:
|Afghanistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|35
|20
|48
|76
|Innings
|2
|0
|12
|5
|1
|Overs
|6.2
|0
|19.0
|10.2
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|4
|0
|0
|Runs
|34
|0
|67
|55
|16
|Wickets
|1
|0
|0
|1
|0
|Avg
|34
|0
|0
|55
|0
|SR
|38
|0
|0
|62
|0
|Eco
|5.36
|0
|3.52
|5.32
|16
|BB
|1
|0
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|35
|20
|48
|76
|Innings
|17
|34
|37
|47
|75
|Not outs
|0
|3
|0
|2
|8
|Runs
|435
|786
|1456
|1340
|2141
|Balls Faced
|578
|733
|1978
|1623
|1818
|Avg
|25.58
|25.35
|39.35
|29.77
|31.95
|SR
|75.25
|107.23
|73.6
|82.56
|117.76
|Fours
|39
|76
|203
|129
|220
|Fifties
|2
|4
|9
|5
|14
|Sixies
|10
|21
|21
|46
|62
|Highest
|118
|73
|117
|136
|79
|Hundreds
|1
|0
|2
|3
|0