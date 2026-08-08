Veer Pratap Singh
bowler
|Full name:
|Veer Pratap Singh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|39
|38
|22
|Innings
|63
|38
|22
|Overs
|881.5
|280.5
|75.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|155
|30
|1
|Runs
|2953
|1494
|642
|Wickets
|98
|71
|19
|Avg
|30.13
|21.04
|33.78
|SR
|53.98
|23.73
|23.68
|Eco
|3.34
|5.31
|8.56
|BB
|8
|6
|2
|4w
|2
|3
|0
|5w
|4
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|39
|38
|22
|Innings
|54
|18
|7
|Not outs
|8
|6
|4
|Runs
|644
|172
|4
|Balls Faced
|1529
|180
|17
|Avg
|14
|14.33
|1.33
|SR
|42.11
|95.55
|23.52
|Fours
|94
|16
|0
|Fifties
|2
|1
|0
|Sixies
|11
|7
|0
|Highest
|63
|60
|1
|Hundreds
|0
|0
|0