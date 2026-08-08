Veer Pratap Singh

Veer Pratap Singh

bowler

Full name:Veer Pratap Singh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

India Captains

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches393822
Innings633822
Overs881.5280.575.0
Balls---
Maidens155301
Runs29531494642
Wickets987119
Avg30.1321.0433.78
SR53.9823.7323.68
Eco3.345.318.56
BB862
4w230
5w430
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches393822
Innings54187
Not outs864
Runs6441724
Balls Faced152918017
Avg1414.331.33
SR42.1195.5523.52
Fours94160
Fifties210
Sixies1170
Highest63601
Hundreds000

Another Players

Masakadza, Hamilton

Masakadza, Hamilton

Abdulla, Iqbal

Abdulla, Iqbal

Bishnoi, Rajesh

Bishnoi, Rajesh

Awana, Parvinder

Awana, Parvinder

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

Sakuja, Abhishek

Sakuja, Abhishek

Amla, Hashim

Amla, Hashim

Thirimanne, Lahiru

Thirimanne, Lahiru

Pathan, Irfan

Pathan, Irfan

Pathania, Diwesh

Pathania, Diwesh