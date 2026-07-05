Wickramasinghe Arachchige Don Pathum Madusanka
bowler
|Full name:
|Wickramasinghe Arachchige Don Pathum Madusanka
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|22
|10
|Innings
|4
|0
|0
|Overs
|25.3
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|Runs
|88
|0
|0
|Wickets
|3
|0
|0
|Avg
|29.33
|0
|0
|SR
|51
|0
|0
|Eco
|3.45
|0
|0
|BB
|2
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|22
|10
|Innings
|30
|21
|10
|Not outs
|5
|0
|0
|Runs
|877
|214
|95
|Balls Faced
|1882
|546
|110
|Avg
|35.08
|10.19
|9.5
|SR
|46.59
|39.19
|86.36
|Fours
|84
|14
|6
|Fifties
|6
|0
|0
|Sixies
|7
|1
|0
|Highest
|118
|25
|22
|Hundreds
|2
|0
|0