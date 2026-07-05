Wickramasinghe Arachchige Don Pathum Madusanka

Wickramasinghe Arachchige Don Pathum Madusanka

bowler

Full name:Wickramasinghe Arachchige Don Pathum Madusanka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches172210
Innings400
Overs25.300
Balls---
Maidens300
Runs8800
Wickets300
Avg29.3300
SR5100
Eco3.4500
BB200
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches172210
Innings302110
Not outs500
Runs87721495
Balls Faced1882546110
Avg35.0810.199.5
SR46.5939.1986.36
Fours84146
Fifties600
Sixies710
Highest1182522
Hundreds200

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