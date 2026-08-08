William Giles Bosisto
batsman
|Full name:
|William Giles Bosisto
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|14
|11
|Innings
|40
|5
|4
|Overs
|286.2
|16.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|42
|0
|0
|Runs
|914
|104
|44
|Wickets
|17
|1
|1
|Avg
|53.76
|104
|44
|SR
|101.05
|96
|36
|Eco
|3.19
|6.5
|7.33
|BB
|2
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|14
|11
|Innings
|52
|14
|11
|Not outs
|3
|0
|4
|Runs
|1104
|389
|102
|Balls Faced
|3264
|534
|105
|Avg
|22.53
|27.78
|14.57
|SR
|33.82
|72.84
|97.14
|Fours
|118
|37
|11
|Fifties
|4
|3
|0
|Sixies
|1
|6
|0
|Highest
|167
|86
|36
|Hundreds
|2
|0
|0