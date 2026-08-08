William Giles Bosisto

William Giles Bosisto

batsman

Full name:William Giles Bosisto
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2025 Teams

Khulna Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches281411
Innings4054
Overs286.216.06.0
Balls---
Maidens4200
Runs91410444
Wickets1711
Avg53.7610444
SR101.059636
Eco3.196.57.33
BB211
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches281411
Innings521411
Not outs304
Runs1104389102
Balls Faced3264534105
Avg22.5327.7814.57
SR33.8272.8497.14
Fours1183711
Fifties430
Sixies160
Highest1678636
Hundreds200

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