Pakistan Super League
Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
MUS
186
RAW
182
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
QGL
182
RAW
121
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
123
RAW
121
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
LQA
210
RAW
178
Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans
Pakistan Super League
RAW
166
MUS
167
Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
Pakistan Super League
RAW
140
ISL
137
Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
RAW
PZA
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
244
RAW
136