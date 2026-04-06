Amad Butt

Amad Butt

all rounder

Full name:Amad Butt
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Pakistan

Rawalpindi Pindiz

Sialkot Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches458080
Innings777877
Overs1022.1590.3250.1
Balls---
Maidens213120
Runs348033142210
Wickets13010994
Avg26.7630.423.51
SR47.1732.515.96
Eco3.45.618.83
BB1054
4w652
5w510
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches458080
Innings696454
Not outs61619
Runs13801113540
Balls Faced22031101368
Avg21.923.1815.42
SR62.64101.09146.73
Fours1486937
Fifties520
Sixies405933
Highest10610443
Hundreds110

Amad Butt Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

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