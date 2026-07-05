Seekkuge Prasanna
all rounder
|Full name:
|Seekkuge Prasanna
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|40
|20
|118
|192
|204
|Innings
|1
|39
|18
|206
|180
|190
|Overs
|23.0
|324.1
|50.0
|3661.1
|1433.0
|603.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|9
|1
|543
|91
|3
|Runs
|80
|1767
|359
|12504
|6275
|4163
|Wickets
|0
|32
|10
|549
|268
|169
|Avg
|0
|55.21
|35.9
|22.77
|23.41
|24.63
|SR
|0
|60.78
|30
|40.01
|32.08
|21.4
|Eco
|3.47
|5.45
|7.18
|3.41
|4.37
|6.9
|BB
|0
|3
|2
|14
|7
|4
|4w
|0
|0
|0
|26
|11
|2
|5w
|0
|0
|0
|40
|6
|0
|10w
|0
|0
|0
|8
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|40
|20
|118
|192
|204
|Innings
|1
|37
|20
|184
|158
|158
|Not outs
|0
|3
|6
|7
|13
|31
|Runs
|5
|421
|214
|3856
|2290
|2094
|Balls Faced
|12
|445
|161
|3909
|2091
|1351
|Avg
|5
|12.38
|15.28
|21.78
|15.79
|16.48
|SR
|41.66
|94.6
|132.91
|98.64
|109.51
|154.99
|Fours
|0
|29
|13
|330
|177
|126
|Fifties
|0
|2
|0
|21
|10
|6
|Sixies
|0
|26
|13
|234
|140
|159
|Highest
|5
|95
|37
|89
|95
|76
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
|0