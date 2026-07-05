Seekkuge Prasanna

Seekkuge Prasanna

all rounder

Full name:Seekkuge Prasanna
Nationality:Sri Lanka

Teams

2026 Teams

Royal Riders Punjab

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches14020118192204
Innings13918206180190
Overs23.0324.150.03661.11433.0603.0
Balls------
Maidens391543913
Runs8017673591250462754163
Wickets03210549268169
Avg055.2135.922.7723.4124.63
SR060.783040.0132.0821.4
Eco3.475.457.183.414.376.9
BB0321474
4w00026112
5w0004060
10w000800

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches14020118192204
Innings13720184158158
Not outs03671331
Runs5421214385622902094
Balls Faced12445161390920911351
Avg512.3815.2821.7815.7916.48
SR41.6694.6132.9198.64109.51154.99
Fours02913330177126
Fifties02021106
Sixies02613234140159
Highest59537899576
Hundreds000000

Another Players

de Silva, Chaturanga

de Silva, Chaturanga

Griffith, Trevon

Griffith, Trevon

Shinwari, Samiullah

Shinwari, Samiullah

Shahzad, Mohammad

Shahzad, Mohammad

Kanwar, Sarul

Kanwar, Sarul

Suyal, Pawan Shakland

Suyal, Pawan Shakland

Dhawan, Rishi

Dhawan, Rishi

Deyal, Mark

Deyal, Mark

Alam, Aftab

Alam, Aftab

Perera, Thisara

Perera, Thisara