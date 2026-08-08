Yogesh Nagar
all rounder
|Full name:
|Yogesh Nagar
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|28
|55
|Innings
|14
|10
|21
|Overs
|74.0
|83.1
|47.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|15
|2
|0
|Runs
|208
|406
|350
|Wickets
|5
|18
|21
|Avg
|41.6
|22.55
|16.66
|SR
|88.8
|27.72
|13.57
|Eco
|2.81
|4.88
|7.36
|BB
|2
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|28
|55
|Innings
|39
|24
|43
|Not outs
|5
|8
|9
|Runs
|1577
|635
|651
|Balls Faced
|2804
|804
|610
|Avg
|46.38
|39.68
|19.14
|SR
|56.24
|78.98
|106.72
|Fours
|188
|45
|53
|Fifties
|9
|3
|0
|Sixies
|14
|10
|16
|Highest
|166
|109
|44
|Hundreds
|5
|1
|0