Yogesh Nagar

Yogesh Nagar

all rounder

Full name:Yogesh Nagar
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mumbai Spartans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches262855
Innings141021
Overs74.083.147.3
Balls---
Maidens1520
Runs208406350
Wickets51821
Avg41.622.5516.66
SR88.827.7213.57
Eco2.814.887.36
BB253
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches262855
Innings392443
Not outs589
Runs1577635651
Balls Faced2804804610
Avg46.3839.6819.14
SR56.2478.98106.72
Fours1884553
Fifties930
Sixies141016
Highest16610944
Hundreds510

Another Players

Bhati, Suboth

Bhati, Suboth

Raina, Suresh

Raina, Suresh

Pathan, Asad

Pathan, Asad

Walton, Chadwick

Walton, Chadwick

Fazal, Faiz

Fazal, Faiz

Cariappa, KC

Cariappa, KC

Sharma, Bipul

Sharma, Bipul

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Brathwaite, Carlos

Brathwaite, Carlos

Verma, Amit

Verma, Amit