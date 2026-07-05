T20 Asia Cup Rising Stars Points Table 2026
Group A
Group B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
United Arab EmiratesUAE
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
OmanOMN
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
Pakistan APAK
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
India AIND
|4
|0
|0
|4
|0
|0
|DDDD
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