T20 Asia Cup Rising Stars Points Table 2026

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaHKG		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Afghanistan A
Afghanistan AAFG		19 NovDAFG vs HKG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 19.11.2025
Sri Lanka A
Sri Lanka ASRI		17 NovDSRI vs HKG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 17.11.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		15 NovDHKG vs BANG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 15.11.2025
Sri Lanka A
Sri Lanka ASRI		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Pakistan A
Pakistan APAK		21 NovDPAK vs SRI T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 21.11.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		19 NovDBANG vs SRI T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 19.11.2025
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaHKG		17 NovDSRI vs HKG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 17.11.2025
Afghanistan A
Afghanistan AAFG		15 NovDAFG vs SRI T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 15.11.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Pakistan A
Pakistan APAK		23 NovDBANG vs PAK T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 23.11.2025
India A
India AIND		21 NovDBANG vs IND T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 21.11.2025
Sri Lanka A
Sri Lanka ASRI		19 NovDBANG vs SRI T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 19.11.2025
Afghanistan A
Afghanistan AAFG		17 NovDBANG vs AFG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 17.11.2025
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaHKG		15 NovDHKG vs BANG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 15.11.2025
Afghanistan A
Afghanistan AAFG		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaHKG		19 NovDAFG vs HKG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 19.11.2025
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		17 NovDBANG vs AFG T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 17.11.2025
Sri Lanka A
Sri Lanka ASRI		15 NovDAFG vs SRI T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 15.11.2025

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Pakistan A
Pakistan APAK		18 NovDUAE vs PAK T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 18.11.2025
Oman
OmanOMN		16 NovDUAE vs OMN T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 16.11.2025
India A
India AIND		14 NovDIND vs UAE T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 14.11.2025
Oman
OmanOMN		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
India A
India AIND		18 NovDIND vs OMN T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 18.11.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		16 NovDUAE vs OMN T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 16.11.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		14 NovDPAK vs OMN T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 14.11.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		23 NovDBANG vs PAK T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 23.11.2025
Sri Lanka A
Sri Lanka ASRI		21 NovDPAK vs SRI T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 21.11.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		18 NovDUAE vs PAK T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 18.11.2025
India A
India AIND		16 NovDPAK vs IND T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 16.11.2025
Oman
OmanOMN		14 NovDPAK vs OMN T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 14.11.2025
India A
India AIND		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh A
Bangladesh ABANG		21 NovDBANG vs IND T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 21.11.2025
Oman
OmanOMN		18 NovDIND vs OMN T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 18.11.2025
Pakistan A
Pakistan APAK		16 NovDPAK vs IND T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 16.11.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		14 NovDIND vs UAE T20i T20 Asia Cup Rising Stars Results Score 14.11.2025

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