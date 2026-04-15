M.chinnaswamy Stadium Bangalore India

M.chinnaswamy Stadium
Country:India
Country Code:IND
City:Bangalore
Capacity:40000
Map Coordinates:12.978806,77.599556

M.chinnaswamy Stadium Schedule

Indian Premier League

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155