Indian Premier League
Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
149
LSG
146
Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
175
DC
179
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
206
GT
205
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
167
MI
166
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
194
KKR
192
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
HPCA Stadium, Bangalore
RCB
254
GT
162
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium
RCB
161
GT
155