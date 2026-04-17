Indian Premier League
Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
181
KKR
180
Gujarat Titans vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
100
MI
199
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
158
RCB
155
Gujarat Titans vs Punjab Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
167
PBKS
163
Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
168
SRH
86
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
229
CSK
140
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad
GT
219
RR
214