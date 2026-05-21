Match details Gujarat Titans vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 21.05.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

229

CSK
CSK

140

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Chennai Super Kings won the toss and opt to bat
Time:Thursday, May 21, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gujarat Titans Squad

PlayersGill Shubman, Sudharsan Sai, Buttler Jos, Sindhu Nishant, Sundar Washington, Holder Jason, Khan Rashid, Tewatia Rahul, Rabada Kagiso, Khan Mohd Arshad, Siraj Mohammed, Krishna Prasidh, Rawat Anuj, Phillips Glenn, Khejroliya Kulwant, Kushagra Kumar
BenchBanton Tom, Brar Gurnoor, Khan Shahrukh, Kishore Sai, Raj Prithvi, Sharma Ashok, Sharma Ishant, Suthar Manav, Wood Luke, Yadav Jayant

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Patel Urvil, Brevis Dewald, Dube Shivam, Short Matt, Kamboj Anshul, Ahmad Noor, Johnson Spencer, Choudhary Mukesh, Singh Gurjapneet, Sharma Kartik, Noronha Macneil, Khan Sarfaraz, Yadav Kuldip, Khan Aman Hakim
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Henry Matt, Hosein Akeal, Mhatre Ayush, Overton Jamie, Veer Prashant

Venue Guide

StadiumNarendra Modi Stadium
CityAhmedabad
Capacity132000
EndsAdani Pavilion End
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