Match details Gujarat Titans vs Chennai Super Kings T20 Indian Premier League 21.05.2026
Match Info
|Match:
|Indian Premier League 2026
|Date:
|Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Chennai Super Kings won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, May 21, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Gujarat Titans Squad
Chennai Super Kings Squad
Venue Guide
|Stadium
|Narendra Modi Stadium
|City
|Ahmedabad
|Capacity
|132000
|Ends
|Adani Pavilion End
|Hosts to