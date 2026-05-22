Match details Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru T20 Indian Premier League 22.05.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

255

RCB
RCB

200

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Sunrisers Hyderabad won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 22, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Head Travis, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Sankaran Smaran Ravichandran, Reddy Nithish, Cummins Pat, Kumar Shivang, Malinga Eshan, Hussain Sakib, Patel Harshal, Verma Aniket, Arora Salil, Hinge Praful, Livingstone Liam, Dubey Harsh Surendra
BenchAnsari Zeeshan, Carse Brydon, Coetzee Gerald, Edwards Jack, Fuletra Krains, Kumar Amit, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Payne David, Tarmale Onkar, Unadkat Jaydev

Royal Challengers Bengaluru Squad

PlayersKohli Virat, Iyer Venkatesh, Padikkal Devdutt, Patidar Rajat, Sharma Jitesh, Pandya Krunal, Shepherd Romario, Kumar Bhuvneshwar, Hazlewood Josh, Salam Rasikh, David Tim, Sharma Suyash, Cox Jordan, Singh Swapnil, Chouhan Kanishk, Singh Abhinandan
BenchBethell Jacob, Dayal Yash, Deswal Satvik, Duffy Jacob, Malhotra Vihaan, Ostwal Vicky, Salt Phil, Thushara Nuwan, Yadav Mangesh

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End