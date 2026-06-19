T20 Continental Cup
Romania vs Belgium
T20 Continental Cup
ROM
160
BEL
180
Belgium vs Hungary
T20 Continental Cup
BEL
233
HUN
222
Belgium vs Switzerland
T20 Continental Cup
BEL
184
SWI
168
Belgium vs Hungary
T20 Continental Cup
BEL
211
HUN
124
|Country:
|Belgium
|Country Code:
|BEL
|Gender:
|Men
2026 Players
T20 Continental Cup 2025
|Matches Played
|2
|Won
|2
|Drawn
|0
|Lost
|0
|No result
|0
T20 Continental Cup
ROM
160
BEL
180
T20 Continental Cup
BEL
233
HUN
222
T20 Continental Cup
BEL
184
SWI
168
T20 Continental Cup
BEL
211
HUN
124
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
GIB
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
SER
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
ROM