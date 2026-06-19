Belgium

Belgium

Country:Belgium
Country Code:BEL
Gender:Men

Players

2026 Players

Adnan Razaaq

Belgium

Ahmadzai Mohammad Sajad

Belgium

Ali Raza

Belgium

Aziz Mohammad Babakrkhail

Belgium

Burhan Niaz

Belgium

Dumon Dewald

Belgium

Khalid Ahmadi

Belgium

Mansoor Malangzai

Belgium

Muhammad Fahim Bhatti

Belgium

Muhammad Muneeb

Belgium

Muhammad Sheraz Sheikh

Belgium

Raja Waqas Ali

Belgium

Shaheryar Butt

Pakistan

Zakhil Saber

Belgium

Statistics

T20 Continental Cup 2025

Matches Played2
Won2
Drawn0
Lost0
No result0

Belgium Team Schedule & Results

Another teams

Sa Emerging

Sa Emerging

Noida Super Kings

Noida Super Kings

Kanpur Superstar

Kanpur Superstar

Mongolia

Mongolia

Kca Royals

Kca Royals

Kashi Rudas

Kashi Rudas

Meerut Mavericks

Meerut Mavericks

Namib Desert Lions

Namib Desert Lions

Fish River Eagles

Fish River Eagles

Netherlands Xi

Netherlands Xi