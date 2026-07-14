Match details Belgium vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026

T20i

BEL
BEL

78

HUN
HUN

77

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Hungary won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, July 14, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Belgium Squad

PlayersSahibzada Walid, Mohammad Aziz, Raza Ali, Butt Shaheryar, Sheikh Sunny, Malik Khel Omid, Sajad Ahmadzai Mohammad, Saber Zakhil, Ahmadzai Khalid, Thapliyal Ravi, Sefat Shagharai
BenchAhmadi Khalid, Niaz Burhan, Shah Syed

Hungary Squad

PlayersRavindran Vinoth, Zahir Mohammed, Soban Muhammad, Bhaiji Maaz, Ahmed Kasir, Ainsworth Robert, Wahid Kamran, Bloomfield Leo, Jacob Amal, Mohandas Sandeep, Muhammad Saqlain
BenchAinsworth Matthew, Ghani Muhammad Abbas, Marosy Zoltan Thomas, Nawaz Ali

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet