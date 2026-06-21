Match details Belgium vs Hungary T20i T20 Continental Cup 21.06.2026

T20i

BEL
BEL

211

HUN
HUN

124

Match Info

Match:T20 Continental Cup 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Sunday, June 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, June 21, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Belgium Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Hungary Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet