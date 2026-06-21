Match details Belgium vs Hungary T20i T20 Continental Cup 21.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 Continental Cup 2026
|Date:
|Friday, June 19, 2026 - Sunday, June 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, June 21, 2026 06:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Belgium Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Hungary Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet