Match details Belgium vs Gibraltar T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026

T20i

BEL
BEL

142

GIB
GIB

139

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Belgium won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, July 08, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Belgium Squad

PlayersRaza Ali, Mohammad Aziz, Niaz Burhan, Malik Khel Omid, Butt Shaheryar, Ahmadi Khalid, Sajad Ahmadzai Mohammad, Sheikh Sunny, Thapliyal Ravi, Saber Zakhil, Shah Syed
BenchAhmadzai Khalid, Sahibzada Walid, Sefat Shagharai

Gibraltar Squad

PlayersPai Balaji Avinash, Bruce Louis Michael, Stagno Kayron, Ferrary Kieron, Latin Iain Douglas Michael, Hillman Anthony, Pyle Chris, Fitzgerald James Andrew, Mirpuri Kabir, Walker Matt, Roshan Mohamed
BenchBodha Samarth, Hillman Alexander, Horrocks Jack

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet