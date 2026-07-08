Match details Belgium vs Gibraltar T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Belgium won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, July 08, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Belgium Squad
|Players
|Raza Ali, Mohammad Aziz, Niaz Burhan, Malik Khel Omid, Butt Shaheryar, Ahmadi Khalid, Sajad Ahmadzai Mohammad, Sheikh Sunny, Thapliyal Ravi, Saber Zakhil, Shah Syed
|Bench
|Ahmadzai Khalid, Sahibzada Walid, Sefat Shagharai
Gibraltar Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet