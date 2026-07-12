Match details Belgium vs Romania T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Romania won the toss and opt to bat
|Time:
|Sunday, July 12, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Belgium Squad
|Players
|Raza Ali, Mohammad Aziz, Niaz Burhan, Malik Khel Omid, Sheikh Sunny, Butt Shaheryar, Saber Zakhil, Sajad Ahmadzai Mohammad, Shah Syed, Ahmadi Khalid, Thapliyal Ravi
|Bench
|Ahmadzai Khalid, Sahibzada Walid, Sefat Shagharai
Romania Squad
|Players
|Singh Taranjeet, Lascu Adrian, Ringku Irfan, Saini Vasu, Khan Rameez, Iroshan Avishka, Ariyan MD, Fernando Janitha, Sandaruwan Tharindu, Koli Manmeet, Khadka Josak
|Bench
|Kumar Rohit, Mohammed Aryan, Petre Luca, Satheesan Ramesh
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet