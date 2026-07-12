Match details Belgium vs Romania T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

BEL
BEL

107

ROM
ROM

108

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Romania won the toss and opt to bat
Time:Sunday, July 12, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Belgium Squad

PlayersRaza Ali, Mohammad Aziz, Niaz Burhan, Malik Khel Omid, Sheikh Sunny, Butt Shaheryar, Saber Zakhil, Sajad Ahmadzai Mohammad, Shah Syed, Ahmadi Khalid, Thapliyal Ravi
BenchAhmadzai Khalid, Sahibzada Walid, Sefat Shagharai

Romania Squad

PlayersSingh Taranjeet, Lascu Adrian, Ringku Irfan, Saini Vasu, Khan Rameez, Iroshan Avishka, Ariyan MD, Fernando Janitha, Sandaruwan Tharindu, Koli Manmeet, Khadka Josak
BenchKumar Rohit, Mohammed Aryan, Petre Luca, Satheesan Ramesh

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet