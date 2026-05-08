T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Cook Islands vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
49
KOR
47
Papua New Guinea vs Cook Islands
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
204
COO
155
Cook Islands vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
VAN
69
Japan vs Cook Islands
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
90
COO
94
Cook Islands vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
75
SAM
79