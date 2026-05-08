Cook Islands

Cook Islands

Gender:Men

Players

2026 Players

Adison Rowe

Cook islands

Aue Parima

Cook islands

Cory Dickson

Cook islands

Hayden Dickson

New zealand

James Pickering

Jared Lewis Tutty

Cook islands

Jeremiah Shields

Cook islands

Luca Grace

Cook islands

Mea Tangi Me Ma'ara Joshua Ave

New Zealand

Oscar Eddie Taylor

Cook islands

Paul Cummings

Cook islands

Quin Stephens

Cook islands

Teaute Ravarua

Cook islands

Thomas Parima

Cook islands

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played3
Won2
Drawn0
Lost1
No result0

Cook Islands Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another teams

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