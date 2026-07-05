T20 Pondicherry Premier League
Villianur Mohit Kings vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
VIL
MAH
Ruby White Town Legends vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
RUB
VIL
Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
VIL
KAR
Villianur Mohit Kings vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
VIL
YAN
Villianur Mohit Kings vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
VIL
OSS
Mahe Megalo Strikers vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
MAH
VIL
Villianur Mohit Kings vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
VIL
RUB
Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
KAR
VIL
Yanam Royals vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
YAN
VIL
Ossudu Accord Warriors vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
OSS
VIL