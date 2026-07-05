T20 Pondicherry Premier League
Ossudu Accord Warriors vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
OSS
KAR
Mahe Megalo Strikers vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
MAH
OSS
Ossudu Accord Warriors vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
OSS
RUB
Villianur Mohit Kings vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
VIL
OSS
Ossudu Accord Warriors vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
OSS
YAN
Karaikal Knights vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
KAR
OSS
Ossudu Accord Warriors vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
OSS
MAH
Ruby White Town Legends vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
RUB
OSS
Ossudu Accord Warriors vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
OSS
VIL
Yanam Royals vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
YAN
OSS