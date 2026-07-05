Ossudu Accord Warriors

Ossudu Accord Warriors

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

T20 Pondicherry Premier League 2024

Matches Played9
Won5
Drawn0
Lost4
No result0

Ossudu Accord Warriors Team Schedule & Results

T20 Pondicherry Premier League

Another teams

Malwa Panthers

Malwa Panthers

Villianur Mohit Kings

Villianur Mohit Kings

Bhopal Leopards

Bhopal Leopards

Karaikal Knights

Karaikal Knights

Gwalior Cheetahs

Gwalior Cheetahs

Northern Territory

Northern Territory

Samoa

Samoa

Jabalpur Lions

Jabalpur Lions

Cook Islands

Cook Islands

Mahe Megalo Strikers

Mahe Megalo Strikers