Mea Tangi Me Ma'ara Joshua Ave

Mea Tangi Me Ma'ara Joshua Ave

wicket keeper

Full name:Mea Tangi Me Ma'ara Joshua Ave
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Cook Islands

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches62910
Innings6006
Overs14.20014.2
Balls----
Maidens0000
Runs980098
Wickets6006
Avg16.330016.33
SR14.330014.33
Eco6.83006.83
BB2002
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches62910
Innings6399
Not outs2022
Runs2906777308
Balls Faced225186132251
Avg72.522.331144
SR128.8836.0258.33122.7
Fours30111032
Fifties3003
Sixies100010
Highest92342692
Hundreds0000

Mea Tangi Me Ma'ara Joshua Ave Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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