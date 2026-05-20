Match details Switzerland vs Cyprus T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

SWI
SWI
CYP
CYP

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, May 20, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Switzerland Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Cyprus Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet