Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Aadithya Vishwa Karma

India

Aditya Mani

Bangalore Anand Mohith

India

Bharath Dhuri

India

D Avinash

India

Dheeraj Mohan

India

Dhruv Prabhakar

Doddamani Anand

India

Hardik Raj

India

Hosagivappa Shivalingaiah Sharath

India

K Rohit

India

Nihal Umesh Kotian Ullal

India

T Pradeep

India

Vasuki Koushik

India

Vinay Sagar

India

Statistics

T20 Maharaja Trophy 2023

Matches Played10
Won5
Drawn0
Lost5
No result0

Shivamogga Yodhas Team Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another teams

Vizag Warriors

Vizag Warriors

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

Coastal Riders

Coastal Riders

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

Tanzania

Tanzania

4th Placed Team

4th Placed Team

The Philadelphians

The Philadelphians

Rayalaseema Kings

Rayalaseema Kings

Atlanta Lightning

Atlanta Lightning