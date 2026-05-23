Rwanda

Rwanda

Gender:Men

Players

2026 Players

Daniel Gumyusenge

Rwanda

David Uwimana

Didier Ndikubwimana

Rwanda

Emile Rukiriza

Rwanda

Hamza Khan

Rwanda

Ignace Ntirenganya

Rwanda

Iradukunda Jean Michel

Rwanda

Israel Mugisha

Rwanda

Martin Akayezu

Rwanda

Muhammad Nadir

Rwanda

Niyomugabo Isaie

Rwanda

Oscar Manishimwe

Rwanda

Yves Cyusa

Rwanda

Zappy Bimenyimana

Rwanda

Statistics

T20 Rwanda Tri-Series 2025

Matches Played8
Won2
Drawn0
Lost6
No result0

Rwanda Team Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another teams

Morrisville Unity

Morrisville Unity

Queensland Fire

Queensland Fire

Vizag Warriors

Vizag Warriors

Victoria

Victoria

New South Wales Breakers

New South Wales Breakers

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

ACT Meteors

ACT Meteors

Coastal Riders

Coastal Riders

2nd Placed Team

2nd Placed Team

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas