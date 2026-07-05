Chicago Tigers

Chicago Tigers

Gender:Men

Players

2023 Players

Calvin Peter Savage

South Africa

Cody Chetty

South Africa

Datta Prakash Yadavalli

Deepchand Pinnaka

Doraiswamy Subramanian

India

Ferhan Ali

Jay Desai

Jay Patel

Karan Kumar

Kush Ganji

Manan Patel

Mittansh Nithiyanandam

Mohit Patel

Mujeeb Mohammad

Navin Derrick Stewart

Pruthvish Patel

Rahul Basu

Shiv Shani

USA

Tirth Patel

Venkatesh Naidu

Vineet Shyam Sinha

India

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Bezawada Tigers

Bezawada Tigers

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

San Diego Surf Riders

San Diego Surf Riders

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Vizag Warriors

Vizag Warriors