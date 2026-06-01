Mumbai Premier League
Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
MSC
165
AAK
165
Msc Maratha Royals vs Sobo Mumbai Falcons
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
MSC
152
SOB
156
Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NAM
178
MSC
203
Msc Maratha Royals vs Triumph Knights MNE
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
MSC
152
TRI
153
Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
168
MSC
170
North Mumbai Panthers vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NOR
148
MSC
152
Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
146
MSC
154