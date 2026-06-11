Match details North Mumbai Panthers vs Msc Maratha Royals T20 Mumbai Premier League 11.06.2026

T20

Wankhede Stadium

NOR
NOR

148

MSC
MSC

152

Match Info

Match:Mumbai Premier League 2026
Date:Monday, June 01, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, June 11, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

North Mumbai Panthers Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Msc Maratha Royals Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet