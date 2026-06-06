Match details Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals T20 Mumbai Premier League 06.06.2026

T20

Wankhede Stadium

NAM
NAM

178

MSC
MSC

203

Match Info

Match:Mumbai Premier League 2026
Date:Monday, June 01, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, June 06, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Namo Bandra Blasters Squad

Players
BenchAnand Aditya, Attarwala Atif, Chandrashekhar Sabnis Sohum, Chhabria Sagar, Dias Royston, Harishchandra Yadav Virendra, Jain Jay Sanjay, Jaiswal Yashasvi, Keshkamat Om Shyamsundar, Keshkamat Shyamsundar, Khanapurkar Parag, Kothari Karsh, Matkar Dhrumil, Nair Sairaj Sanjeev, Parkar Suved, Raut Dhanit, Sajnani Aashray, Singh Tatsat, Tank Hersh, Yadav Prateekkumar Ravishankar

Msc Maratha Royals Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet