Madhya Pradesh League
Bundelkhand Bulls vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
BUN
74
REW
76
Rewa Jaguars vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
REW
203
BHO
205
Indore Pink Panthers vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
IND
178
REW
209
Rewa Jaguars vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
REW
130
ROY
136
Ujjain Falcons vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
UJJ
231
REW
234
Rewa Jaguars vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
REW
238
GWA
215
Rewa Jaguars vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
REW
219
JAB
218
Malwa Stallions vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
MAL
214
REW
162