Bengal Pro T20 League
Adamas Howrah Warriors vs Novus Royals Purulia
Bengal Pro T20 League
ADA
150
NOV
154
Rashmi Medinipur Wizards vs Adamas Howrah Warriors
Bengal Pro T20 League
RAS
106
ADA
187
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Adamas Howrah Warriors
Bengal Pro T20 League
LUX
149
ADA
124
Adamas Howrah Warriors vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
ADA
158
SER
231
Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal Pro T20 League
ADA
179
SHR
182
Sobisco Smashers Malda vs Adamas Howrah Warriors
Bengal Pro T20 League
SOB
136
ADA
132