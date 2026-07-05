Surrey Risers

Surrey Risers

Gender:Men

Players

2023 Players

Akim Frazer

Jamaica

Andrae McDonald

Anthony Dacres

Damion Wolliston

Daniel Beckford

Gordon Bryan

Jamaica

Herman Granville Henry

Jameel Bryan

Jermain Christie

Jullani Sinclair

Justin Walters

Kashaine Roberts

Lionel Morant

Mario Davis

Mark Campbell

Nicolas Lewin

Oshane Romaine Thomas

Jamaica

Ramaal Antwaine Lewis

Jamaica

Sadiike Greenland

Sadique Henry

Statistics

Jamaica T10 League 2023

Matches Played10
Won4
Drawn1
Lost5
No result0

Another teams

Zinitis

Zinitis

3rd Place

3rd Place

Ratnagiri Jets

Ratnagiri Jets

Middlesex Titans

Middlesex Titans

Transylvania

Transylvania

Australia A

Australia A

Kutch Warriors

Kutch Warriors

Cornwall Warriors

Cornwall Warriors

Chhatrapati Sambhaji Kings

Chhatrapati Sambhaji Kings

Surrey Royals

Surrey Royals