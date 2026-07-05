Oshane Romaine Thomas

Oshane Romaine Thomas

bowler

Full name:Oshane Romaine Thomas
Nationality:Jamaica

Teams

2026 Teams

St. Lucia Kings

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches202094168
Innings1919164066
Overs128.364.0186.5292.5218.3
Balls-----
Maidens112923
Runs86660269518801979
Wickets2721175883
Avg32.0728.6640.8832.4123.84
SR28.5518.2865.9430.2915.79
Eco6.739.43.716.429.05
BB55355
4w10021
5w11011
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches202094168
Innings107152216
Not outs53388
Runs139557319
Balls Faced531513716442
Avg2.62.254.585.212.37
SR24.526040.1444.5145.23
Fours12652
Fifties00000
Sixies00220
Highest6818138
Hundreds00000

Oshane Romaine Thomas Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Oshane Thomas News

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For those who want to learn more about cricketer Oshane Thomas, we have compiled all the latest news about him: how he sets personal records and what motivates him to take the field every time.

IPL 2021 | Rajasthan Royals sign Evin Lewis and Oshane Thomas for UAE leg

IPL 2021 | Rajasthan Royals sign Evin Lewis and Oshane Thomas for UAE leg

Rajasthan Royals have signed Evin Lewis and Oshane Thomas as the replacements for Jos Buttler and Ben Stokes for the second leg of IPL 2021. Jos Buttler had made himself unavailable due to the birth of his child, while Ben Stokes has taken indefinite break from cricket due to mental health reasons.

Oshane Thomas10:57 AM, 19 May, 2021

Russell, Hetmyer return as WI name strong provisional squad for T20I summer

Oshane Thomas05:56 PM, 30 August, 2020

IPL Watch | How IPL-bound players have fared thus far in CPL 2020

Oshane Thomas09:53 AM, 18 June, 2020

‘Feisty’ Kemar Roach brings a familiar Caribbean flavour to world cricket

Oshane Thomas01:41 PM, 23 February, 2020

SL vs WI | Andre Russell back in Windies side for Sri Lanka T20Is

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