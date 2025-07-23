T20 Series England A vs. Australia A, Women Cricket Upcoming Matches 2026

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T20 Series England A vs. Australia A, Women Team List

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Australia A

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England A

T20 Series England A vs. Australia A, Women Stadiums

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Haslegrave Ground

Loughborough, England