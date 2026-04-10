Highlights Lancashire vs Derbyshire First class County Championship 10.04.2026

First class

LAN
LAN

351

DER
DER
1.3
W

Stanley to Jewell, appeal, wicket (bowled - Jewell)

1.2
.

Stanley to Jewell, 0 runs

1.1
.

Stanley to Jewell, 0 runs

0.6
.

Anderson to Came, 0 runs

0.5
.

Anderson to Came, 0 runs

0.4
.

Anderson to Came, 0 runs

0.3
.

Anderson to Came, 0 runs

0.2
.

Anderson to Came, 0 runs

0.1
.

Anderson to Came, 0 runs

91.2
W

Aitchison to Coughlin, appeal, wicket (caught - Coughlin)

91.1
1

Aitchison to Anderson, 1 run

90.6
.

Chappell to Coughlin, 0 runs

90.5
1

Chappell to Anderson, 1 run

90.4
.

Chappell to Anderson, 0 runs

90.3
W

Chappell to Stanley, wicket (lbw - Stanley)

90.2
.

Chappell to Stanley, 0 runs

90.1
.

Chappell to Stanley, 0 runs

89.6
1

Aitchison to Stanley, 1 run

89.5
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

89.4
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

89.3
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

89.2
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

89.1
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

88.6
1

Chappell to Stanley, 1 run

88.5
.

Chappell to Stanley, 0 runs

88.4
.

Chappell to Stanley, 0 runs

88.3
.

Chappell to Stanley, 0 runs

88.2
1

Chappell to Coughlin, 1 run

88.1
.

Chappell to Coughlin, 0 runs

87.6
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

87.5
4

Aitchison to Stanley, 4 runs

87.4
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

87.3
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

87.2
.

Aitchison to Stanley, 0 runs

87.1
1

Aitchison to Coughlin, 1 run, appeal

86.6
1

Mohammad Abbas to Coughlin, 1 run

86.5
4

Mohammad Abbas to Coughlin, 4 runs

86.4
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

86.3
4

Mohammad Abbas to Coughlin, 4 runs

86.2
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

86.1
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

86.1
2

Mohammad Abbas to Coughlin, 2 no balls

85.6
.

Bashir to Stanley, 0 runs

85.5
.

Bashir to Stanley, 0 runs

85.4
.

Bashir to Stanley, 0 runs

85.3
.

Bashir to Stanley, 0 runs

85.2
1

Bashir to Coughlin, 1 run

85.1
1

Bashir to Stanley, 1 run

84.6
1

Mohammad Abbas to Stanley, leg bye

84.5
.

Mohammad Abbas to Stanley, 0 runs

84.4
.

Mohammad Abbas to Stanley, 0 runs

84.3
1

Mohammad Abbas to Coughlin, 1 run

84.2
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

84.1
1

Mohammad Abbas to Stanley, 1 run

83.6
1

Bashir to Stanley, 1 run

83.5
.

Bashir to Stanley, 0 runs

83.4
1

Bashir to Coughlin, 1 run

83.3
.

Bashir to Coughlin, 0 runs

83.2
2

Bashir to Coughlin, 2 runs

83.1
1

Bashir to Stanley, 1 run

82.6
4

Mohammad Abbas to Coughlin, 4 runs

82.5
2

Mohammad Abbas to Coughlin, 2 runs

82.4
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

82.3
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

82.2
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

82.1
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

81.6
.

Bashir to Stanley, 0 runs

81.5
.

Bashir to Stanley, 0 runs

81.4
.

Bashir to Stanley, 0 runs

81.3
.

Bashir to Stanley, 0 runs

81.2
.

Bashir to Stanley, 0 runs

81.1
.

Bashir to Stanley, 0 runs

80.6
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

80.5
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

80.4
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

80.3
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

80.2
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

80.1
.

Mohammad Abbas to Coughlin, 0 runs

79.6
.

Bashir to Stanley, 0 runs

79.5
W

Bashir to Bailey, appeal, wicket (bowled - Bailey)

79.4
.

Bashir to Bailey, 0 runs

79.3
.

Bashir to Bailey, 0 runs

79.2
.

Bashir to Bailey, 0 runs

79.1
1

Bashir to Coughlin, 1 run

78.6
.

Dal to Bailey, 0 runs

78.5
.

Dal to Bailey, 0 runs

78.4
1

Dal to Coughlin, 1 run

78.3
4

Dal to Coughlin, 4 runs

78.2
.

Dal to Coughlin, 0 runs

78.1
.

Dal to Coughlin, 0 runs

77.6
1

Bashir to Coughlin, 1 run

77.5
1

Bashir to Bailey, 1 run

77.4
.

Bashir to Bailey, 0 runs

77.3
W

Bashir to Hartley, appeal, wicket (bowled - Hartley)

77.2
.

Bashir to Hartley, 0 runs

77.1
.

Bashir to Hartley, 0 runs

76.6
W

Dal to Hurst, appeal, wicket (caught - Hurst)

76.5
1

Dal to Hartley, 1 run

76.4
.

Dal to Hartley, 0 runs

76.3
.

Dal to Hartley, 0 runs

76.2
1

Dal to Hurst, 1 run

76.1
.

Dal to Hurst, 0 runs

75.6
.

Bashir to Hartley, 0 runs

75.5
1

Bashir to Hurst, 0 runs

75.4
1

Bashir to Hartley, 1 run

75.2
.

Bashir to Hartley, 0 runs

75.1
.

Bashir to Hartley, 0 runs

74.6
.

Dal to Hurst, 0 runs

74.5
.

Dal to Hurst, 0 runs

74.4
.

Dal to Hurst, 0 runs

74.3
.

Dal to Hurst, 0 runs

74.2
.

Dal to Hurst, 0 runs

74.1
.

Dal to Hurst, 0 runs

73.6
1

Bashir to Hurst, 1 run

73.5
.

Bashir to Hurst, 0 runs

73.4
.

Bashir to Hurst, 0 runs

73.3
.

Bashir to Hurst, 0 runs

73.2
.

Bashir to Hurst, 0 runs

73.1
.

Bashir to Hurst, 0 runs

72.6
.

Chappell to Hartley, 0 runs

72.5
.

Chappell to Hartley, 0 runs

72.4
6

Chappell to Hartley, 6 runs

72.3
1

Chappell to Hurst, 1 run

72.2
1

Chappell to Hartley, 1 run

72.1
.

Chappell to Hartley, 0 runs

71.6
3

Bashir to Hartley, 3 runs

71.5
.

Bashir to Hartley, 0 runs

71.4
.

Bashir to Hartley, 0 runs

71.3
.

Bashir to Hartley, 0 runs

71.2
2

Bashir to Hartley, 2 byes

71.1
.

Bashir to Hartley, 0 runs

70.6
.

Chappell to Hurst, 0 runs

70.5
1

Chappell to Hartley, 1 run

70.4
.

Chappell to Hartley, 0 runs

70.3
.

Chappell to Hartley, 0 runs

70.2
.

Chappell to Hartley, 0 runs

70.1
4

Chappell to Hartley, 4 runs

69.6
.

Bashir to Hurst, 0 runs

69.5
.

Bashir to Hurst, 0 runs

69.4
.

Bashir to Hurst, 0 runs

69.3
4

Bashir to Hurst, 4 runs

69.2
.

Bashir to Hurst, 0 runs

69.1
.

Bashir to Hurst, 0 runs

68.6
.

Chappell to Hartley, 0 runs

68.5
1

Chappell to Hurst, 1 run

68.4
.

Chappell to Hurst, 0 runs

68.3
.

Chappell to Hurst, 0 runs

68.2
4

Chappell to Hurst, 4 runs

68.1
4

Chappell to Hurst, 4 runs

67.6
W

Bashir to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

67.5
.

Bashir to Jones, 0 runs

67.4
1

Bashir to Hurst, 1 run

67.3
2

Bashir to Hurst, 2 runs

67.2
.

Bashir to Hurst, 0 runs

67.1
4

Bashir to Hurst, 4 runs

66.6
.

Chappell to Jones, 0 runs

66.5
.

Chappell to Jones, 0 runs

66.4
.

Chappell to Jones, 0 runs

66.3
1

Chappell to Hurst, 1 run

66.2
.

Chappell to Hurst, 0 runs

66.1
.

Chappell to Hurst, 0 runs

65.6
1

Andersson to Hurst, 1 run

65.5
.

Andersson to Hurst, 0 runs

65.4
2

Andersson to Hurst, 2 runs

65.3
.

Andersson to Hurst, 0 runs

65.2
1

Andersson to Jones, 1 run

65.1
1

Andersson to Hurst, 1 run

65.1
1

Andersson to Hurst, wide

64.6
.

Bashir to Jones, 0 runs

64.5
1

Bashir to Hurst, 1 run

64.4
.

Bashir to Hurst, 0 runs

64.3
1

Bashir to Jones, 1 run

64.2
.

Bashir to Jones, 0 runs

64.1
1

Bashir to Hurst, 1 run

63.6
1

Aitchison to Hurst, 1 run

63.5
.

Aitchison to Hurst, 0 runs

63.4
.

Aitchison to Hurst, 0 runs

63.3
W

Aitchison to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

63.2
2

Aitchison to Harris, 2 runs

63.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

62.6
.

Bashir to Jones, 0 runs

62.5
1

Bashir to Harris, 1 run

62.4
1

Bashir to Jones, 1 run

62.3
4

Bashir to Jones, 4 runs

62.2
.

Bashir to Jones, 0 runs

62.1
1

Bashir to Harris, 1 run

61.6
.

Aitchison to Jones, appeal

61.5
.

Aitchison to Jones, 0 runs

61.4
4

Aitchison to Jones, 4 runs

61.3
.

Aitchison to Jones, 0 runs

61.2
1

Aitchison to Harris, 1 run

61.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

60.6
.

Mohammad Abbas to Jones, 0 runs

60.5
.

Mohammad Abbas to Jones, 0 runs

60.4
1

Mohammad Abbas to Harris, leg bye

60.3
1

Mohammad Abbas to Jones, 1 run

60.2
.

Mohammad Abbas to Jones, 0 runs

60.1
1

Mohammad Abbas to Harris, 1 run

59.6
.

Aitchison to Jones, 0 runs

59.5
1

Aitchison to Harris, 1 run

59.4
4

Aitchison to Harris, 4 runs

59.3
.

Aitchison to Harris, 0 runs

59.2
.

Aitchison to Harris, 0 runs

59.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

58.6
.

Mohammad Abbas to Jones, 0 runs

58.5
4

Mohammad Abbas to Jones, 4 runs

58.4
4

Mohammad Abbas to Jones, 4 runs

58.3
.

Mohammad Abbas to Jones, 0 runs

58.2
.

Mohammad Abbas to Jones, 0 runs

58.1
.

Mohammad Abbas to Jones, 0 runs

57.6
6

Bashir to Harris, 6 runs

57.5
.

Bashir to Harris, 0 runs

57.4
2

Bashir to Harris, 2 runs

57.3
.

Bashir to Harris, 0 runs

57.2
1

Bashir to Jones, 1 run

57.1
.

Bashir to Jones, 0 runs

56.6
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

56.5
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

56.4
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

56.3
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

56.2
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

56.1
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

55.6
.

Bashir to Jones, 0 runs

55.5
.

Bashir to Jones, 0 runs

55.4
1

Bashir to Harris, 1 run

55.3
.

Bashir to Harris, 0 runs

55.2
1

Bashir to Jones, 1 run

55.1
4

Bashir to Jones, 4 runs

54.6
.

Chappell to Harris, 0 runs

54.5
4

Chappell to Harris, 4 runs

54.4
.

Chappell to Harris, appeal

54.3
2

Chappell to Harris, 2 runs

54.2
2

Chappell to Harris, 2 runs

54.1
.

Chappell to Harris, 0 runs

53.6
1

Bashir to Harris, 1 run

53.5
.

Bashir to Harris, 0 runs

53.4
2

Bashir to Harris, 2 runs

53.3
1

Bashir to Jones, 1 run

53.2
.

Bashir to Jones, 0 runs

53.1
4

Bashir to Jones, 4 runs

52.6
.

Chappell to Harris, 0 runs

52.5
1

Chappell to Jones, 1 run

52.4
.

Chappell to Jones, 0 runs

52.3
1

Chappell to Harris, 1 run

52.2
.

Chappell to Harris, 0 runs

52.1
.

Chappell to Harris, 0 runs

51.6
.

Bashir to Jones, 0 runs

51.5
.

Bashir to Jones, 0 runs

51.4
.

Bashir to Jones, 0 runs

51.3
.

Bashir to Jones, 0 runs

51.2
.

Bashir to Jones, 0 runs

51.1
1

Bashir to Harris, 1 run

50.6
.

Chappell to Jones, 0 runs

50.5
2

Chappell to Jones, 2 runs

50.4
.

Chappell to Jones, 0 runs

50.3
4

Chappell to Jones, 4 runs

50.2
.

Chappell to Jones, 0 runs

50.1
4

Chappell to Jones, 4 runs

49.6
.

Bashir to Harris, 0 runs

49.5
.

Bashir to Harris, 0 runs

49.4
.

Bashir to Harris, 0 runs

49.3
1

Bashir to Jones, 1 run

49.2
1

Bashir to Harris, 1 run

49.1
.

Bashir to Harris, 0 runs

48.6
.

Chappell to Jones, 0 runs

48.5
.

Chappell to Jones, 0 runs

48.4
.

Chappell to Jones, 0 runs

48.3
.

Chappell to Jones, 0 runs

48.2
.

Chappell to Jones, 0 runs

48.1
.

Chappell to Jones, 0 runs

47.6
.

Bashir to Harris, 0 runs

47.5
.

Bashir to Harris, 0 runs

47.4
.

Bashir to Harris, 0 runs

47.3
6

Bashir to Harris, 6 runs

47.2
.

Bashir to Harris, 0 runs

47.1
1

Bashir to Jones, 1 run

46.6
4

Dal to Harris, 4 runs

46.5
4

Dal to Harris, 4 runs

46.4
4

Dal to Harris, 4 runs

46.3
.

Dal to Harris, 0 runs

46.2
.

Dal to Harris, 0 runs

46.1
.

Dal to Harris, 0 runs

45.6
.

Bashir to Jones, 0 runs

45.5
.

Bashir to Jones, 0 runs

45.4
W

Bashir to Bohannon, appeal, wicket (bowled - Bohannon)

45.3
1

Bashir to Harris, 0 runs

45.2
1

Bashir to Bohannon, 1 run

45.1
1

Bashir to Harris, 1 run

44.6
.

Dal to Bohannon, 0 runs

44.5
1

Dal to Harris, leg bye

44.4
.

Dal to Harris, 0 runs

44.3
.

Dal to Harris, 0 runs

44.2
.

Dal to Harris, 0 runs

44.1
.

Dal to Harris, 0 runs

43.6
1

Aitchison to Harris, leg bye

43.5
.

Aitchison to Harris, 0 runs

43.4
4

Aitchison to Harris, 4 runs

43.3
.

Aitchison to Harris, 0 runs

43.2
.

Aitchison to Harris, 0 runs

43.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

42.6
4

Dal to Bohannon, 4 runs

42.5
1

Dal to Harris, 1 run

42.4
.

Dal to Harris, 0 runs

42.3
2

Dal to Harris, 2 runs

42.2
.

Dal to Harris, 0 runs

42.1
2

Dal to Harris, 2 runs

41.6
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

41.5
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

41.4
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

41.3
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

41.2
1

Aitchison to Harris, 1 run

41.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

40.6
.

Dal to Bohannon, 0 runs

40.5
.

Dal to Bohannon, 0 runs

40.4
.

Dal to Bohannon, 0 runs

40.3
4

Dal to Bohannon, 4 runs

40.2
1

Dal to Harris, 1 run

40.1
.

Dal to Harris, 0 runs

39.6
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

39.5
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

39.4
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

39.3
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

39.2
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

39.1
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

38.6
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

38.5
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

38.4
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

38.3
4

Mohammad Abbas to Harris, 4 runs

38.2
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

38.1
2

Mohammad Abbas to Harris, 2 runs

37.6
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

37.5
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

37.4
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

37.3
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

37.2
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

37.1
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

36.6
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

36.5
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

36.4
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

36.3
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

36.2
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

36.1
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

35.6
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

35.5
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

35.4
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

35.3
1

Chappell to Harris, 1 run

35.2
4

Chappell to Harris, 4 runs

35.1
1

Chappell to Bohannon, 1 run

34.6
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

34.5
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

34.4
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

34.3
2

Mohammad Abbas to Harris, 2 runs

34.2
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

34.1
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

33.6
.

Chappell to Bohannon, appeal

33.5
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

33.4
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

33.3
4

Chappell to Bohannon, 4 runs

33.2
1

Chappell to Harris, 1 run

33.1
.

Chappell to Harris, 0 runs

32.6
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

32.5
2

Mohammad Abbas to Bohannon, 2 runs

32.4
1

Mohammad Abbas to Harris, 1 run

32.3
2

Mohammad Abbas to Harris, 2 runs

32.2
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

32.1
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

31.6
1

Chappell to Harris, 1 run

31.5
4

Chappell to Harris, 4 runs

31.4
1

Chappell to Bohannon, 1 run

31.3
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

31.2
1

Chappell to Harris, 1 run

31.1
4

Chappell to Harris, 4 runs

30.6
4

Mohammad Abbas to Bohannon, 4 runs

30.5
4

Mohammad Abbas to Bohannon, 4 runs

30.4
1

Mohammad Abbas to Harris, 1 run

30.3
1

Mohammad Abbas to Bohannon, 1 run

30.2
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

30.1
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

29.6
.

Bashir to Harris, 0 runs

29.5
1

Bashir to Bohannon, 1 run

29.4
1

Bashir to Harris, 1 run

29.3
.

Bashir to Harris, 0 runs

29.2
1

Bashir to Bohannon, 1 run

29.1
.

Bashir to Bohannon, 0 runs

28.6
1

Andersson to Bohannon, 1 run

28.5
.

Andersson to Bohannon, 0 runs

28.4
1

Andersson to Harris, 1 run

28.3
.

Andersson to Harris, 0 runs

28.2
.

Andersson to Harris, 0 runs

28.1
.

Andersson to Harris, 0 runs

27.6
4

Aitchison to Bohannon, 4 runs

27.5
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

27.4
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

27.3
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

27.2
1

Aitchison to Harris, 1 run

27.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

26.6
.

Andersson to Bohannon, 0 runs

26.5
1

Andersson to Harris, 1 run

26.4
.

Andersson to Harris, 0 runs

26.3
1

Andersson to Bohannon, 1 run

26.2
.

Andersson to Bohannon, 0 runs

26.1
4

Andersson to Bohannon, 4 runs

25.6
1

Aitchison to Bohannon, 1 run

25.5
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

25.4
4

Aitchison to Bohannon, 4 runs

25.3
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

25.2
1

Aitchison to Harris, leg bye

25.1
4

Aitchison to Harris, 4 runs

24.6
.

Dal to Bohannon, 0 runs

24.5
.

Dal to Bohannon, 0 runs

24.4
.

Dal to Bohannon, 0 runs

24.3
.

Dal to Bohannon, 0 runs

24.2
.

Dal to Bohannon, 0 runs

24.1
1

Dal to Harris, 1 run

23.6
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

23.5
2

Aitchison to Bohannon, 2 runs

23.4
1

Aitchison to Harris, 1 run

23.3
.

Aitchison to Harris, 0 runs

23.2
.

Aitchison to Harris, 0 runs

23.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

22.6
.

Dal to Bohannon, 0 runs

22.5
.

Dal to Bohannon, 0 runs

22.4
.

Dal to Bohannon, 0 runs

22.3
.

Dal to Bohannon, 0 runs

22.2
.

Dal to Bohannon, 0 runs

22.1
.

Dal to Bohannon, 0 runs

21.6
.

Chappell to Harris, 0 runs

21.5
.

Chappell to Harris, 0 runs

21.4
.

Chappell to Harris, 0 runs

21.3
.

Chappell to Harris, 0 runs

21.2
.

Chappell to Harris, 0 runs

21.1
.

Chappell to Harris, 0 runs

20.6
.

Dal to Bohannon, 0 runs

20.5
1

Dal to Harris, 1 run

20.4
.

Dal to Harris, 0 runs

20.3
.

Dal to Harris, 0 runs

20.2
.

Dal to Harris, 0 runs

20.1
.

Dal to Harris, 0 runs

19.6
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

19.5
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

19.4
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

19.3
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

19.2
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

19.1
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

18.6
4

Dal to Harris, 4 runs

18.5
.

Dal to Harris, 0 runs

18.4
2

Dal to Harris, 2 runs

18.3
.

Dal to Harris, 0 runs

18.2
.

Dal to Harris, 0 runs

18.1
.

Dal to Harris, 0 runs

17.6
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

17.5
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

17.4
1

Chappell to Harris, 1 run

17.3
.

Chappell to Harris, 0 runs

17.2
.

Chappell to Harris, 0 runs

17.1
.

Chappell to Harris, 0 runs

16.6
.

Dal to Bohannon, 0 runs

16.5
.

Dal to Bohannon, 0 runs

16.4
.

Dal to Bohannon, 0 runs

16.3
.

Dal to Bohannon, 0 runs

16.2
4

Dal to Bohannon, 4 runs

16.1
.

Dal to Bohannon, 0 runs

15.6
.

Chappell to Harris, 0 runs

15.5
.

Chappell to Harris, 0 runs

15.4
.

Chappell to Harris, 0 runs

15.3
.

Chappell to Harris, 0 runs

15.2
.

Chappell to Harris, 0 runs

15.1
4

Chappell to Harris, 4 runs

14.6
.

Dal to Bohannon, 0 runs

14.5
.

Dal to Bohannon, 0 runs

14.4
1

Dal to Harris, 1 run

14.3
1

Dal to Bohannon, 1 run

14.2
.

Dal to Bohannon, 0 runs

14.1
.

Dal to Bohannon, 0 runs

13.6
.

Chappell to Harris, 0 runs

13.5
1

Chappell to Bohannon, 1 run

13.4
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

13.3
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

13.2
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

13.1
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

12.6
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

12.5
1

Mohammad Abbas to Bohannon, 1 run

12.4
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

12.3
1

Mohammad Abbas to Harris, 1 run

12.2
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

12.1
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

11.6
4

Chappell to Bohannon, 4 runs

11.5
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

11.4
2

Chappell to Bohannon, 2 runs

11.3
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

11.2
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

11.1
.

Chappell to Bohannon, 0 runs

10.6
3

Mohammad Abbas to Bohannon, 3 runs

10.5
1

Mohammad Abbas to Harris, 1 run

10.4
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

10.3
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

10.2
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

10.1
1

Mohammad Abbas to Bohannon, leg bye

9.6
.

Aitchison to Harris, 0 runs

9.5
4

Aitchison to Harris, 4 runs

9.4
.

Aitchison to Harris, 0 runs

9.3
.

Aitchison to Harris, 0 runs

9.2
.

Aitchison to Harris, 0 runs

9.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

8.6
2

Mohammad Abbas to Bohannon, 2 runs

8.5
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

8.4
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

8.3
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

8.2
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

7.5
.

Aitchison to Harris, 0 runs

7.4
.

Aitchison to Harris, 0 runs

7.3
.

Aitchison to Harris, 0 runs

7.2
.

Aitchison to Harris, 0 runs

7.1
.

Aitchison to Harris, 0 runs

6.6
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

6.5
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

6.4
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

6.3
.

Mohammad Abbas to Bohannon, 0 runs

6.2
1

Mohammad Abbas to Harris, 1 run

6.1
.

Mohammad Abbas to Harris, 0 runs

5.6
1

Aitchison to Harris, 1 run

5.5
1

Aitchison to Bohannon, 1 run

5.4
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

5.3
4

Aitchison to Bohannon, 4 runs

5.2
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

5.1
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

4.5
1

Mohammad Abbas to Bohannon, 1 run

4.4
1

Mohammad Abbas to Harris, 1 run

4.3
.

Mohammad Abbas to Harris, appeal

4.2
W

Mohammad Abbas to Harry Singh, appeal, wicket (caught - Harry Singh)

4.1
.

Mohammad Abbas to Harry Singh, 0 runs

3.6
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

3.5
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

3.4
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

3.3
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

3.2
4

Aitchison to Bohannon, 4 runs

3.1
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

2.6
.

Mohammad Abbas to Harry Singh, 0 runs

2.5
.

Mohammad Abbas to Harry Singh, 0 runs

2.4
.

Mohammad Abbas to Harry Singh, 0 runs

2.3
.

Mohammad Abbas to Harry Singh, 0 runs

2.2
.

Mohammad Abbas to Harry Singh, 0 runs

2.1
2

Mohammad Abbas to Harry Singh, 2 runs

1.6
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

1.5
.

Aitchison to Bohannon, 0 runs

1.4
W

Aitchison to Wells, appeal, wicket (caught - Wells)

1.3
.

Aitchison to Wells, 0 runs

1.2
.

Aitchison to Wells, 0 runs

1.1
1

Aitchison to Harry Singh, 1 run

0.6
4

Mohammad Abbas to Wells, 4 runs

0.5
.

Mohammad Abbas to Wells, 0 runs

0.4
.

Mohammad Abbas to Wells, 0 runs

0.3
.

Mohammad Abbas to Wells, 0 runs

0.2
.

Mohammad Abbas to Wells, 0 runs

0.1
.

Mohammad Abbas to Wells, 0 runs